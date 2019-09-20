ياسمين الخطيب والزمالك قصة حب.. ماذا قالت قبل ماتش السوبر؟

الإعلامية ياسمين الخطيب معروفة بانتمائها الشديد لنادي الزمالك ، وحرصها على متابعة النادي وتشجيعه في كافة المبارايات التي يخوضها.



وعلقت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر حسابها على إنستجرام ، على قمة السوبر المقرر انعقادها في السابعة من مساء اليوم الجمعة قائلة: "الأبيض للأبيض ".



وكان فوز الزمالك بكأس مصر بمثابة خبر مبهج جدا للإعلامية التي حرصت على التعبير عن ذلك حيث ذهبت إلى عملها عقب الفوز بتشيرت الزمالك ونشرت صورتها على إنستجرام قائلة : ياااه أول مرة أروح شغلي رافعة راسي ".



وفي وقت سابق أيضا قالت الإعلامية إن اللاعب شكابالا يعتبر أحد الأسباب القوية التي تجعلها تشجع نادي الزمالك.