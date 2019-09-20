خوفا على كوكب الأرض.. عالم يبتكر ملابس من الطحالب والبكتيريا.. فيديو

استطاع العلماء بأستراليا إيجاد حل لصناعة الملابس والمنسوجات دون الحاجة إلى استخدام مواد صناعية بها كربون، حيث تستهلك عملية صناعة الملابس والمنسوجات كميات كبيرة من الوقود الأحفوري كالبترول، فصناعة المنسوجات كـ البوليستر قائمة على النفط، حتى الألياف الطبيعية مثل القطن تتطلب مواد صناعية بها كربون.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فإن لحل هذه الأزمة البيئية الكارثية، توصل العلماء لابتكار نسيج جديد مصنع من مواد طبيعية دون الحاجة إلى استخدام أي مواد صناعية، وذلك من خلال استخدام كائنات سريعة النمو تمتص الكربون مثل الطحالب الصغيرة والكبيرة.



كما بحث العلماء على كائنات أخرى سيتم استخدامها، حتى توصلوا إلى الفطريات، والبكتريا، والخميرة، وذلك من خلال تقنية جديدة اكتشفوها وهي أن هذه الكائنات تعمل على تحويل أشعة الشمس وثاني أكسيد الكربون بكفاءة إلى مواد خام كبيرة، وتمتص الكربون من الجو بكفاءة مما يسهل استخدامها في صناعة الملابس كمادة طبيعية.



وخصص الدكتور مارك ليو، من مركز التكنولوجيا الحيوية الأخضر، في جامعة التكنولوجيا بسيدني، حياته المهنية كمصمم أزياء للتركيز على تطوير المنسوجات المصنوعة من الطحالب الصغيرة، وساعدته في أبحاثه شارلوت مكوردي التي سبق وصنعت معطفا واقيا من المطر بدون استخدام مواد صناعية.



