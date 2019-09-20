ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خوفا على كوكب الأرض.. عالم يبتكر ملابس من الطحالب والبكتيريا.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
ملابس مصنعة من الطحالب
ملابس مصنعة من الطحالب
أماني إبراهيم
استطاع العلماء بأستراليا إيجاد حل لصناعة الملابس والمنسوجات دون الحاجة إلى استخدام مواد صناعية بها كربون، حيث تستهلك عملية صناعة الملابس والمنسوجات كميات كبيرة من الوقود الأحفوري كالبترول، فصناعة المنسوجات كـ البوليستر قائمة على النفط، حتى الألياف الطبيعية مثل القطن تتطلب مواد صناعية بها كربون.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فإن لحل هذه الأزمة البيئية الكارثية، توصل العلماء لابتكار نسيج جديد مصنع من مواد طبيعية دون الحاجة إلى استخدام أي مواد صناعية، وذلك من خلال استخدام كائنات سريعة النمو تمتص الكربون مثل الطحالب الصغيرة والكبيرة.

كما بحث العلماء على كائنات أخرى سيتم استخدامها، حتى توصلوا إلى الفطريات، والبكتريا، والخميرة، وذلك من خلال تقنية جديدة اكتشفوها وهي أن هذه الكائنات تعمل على تحويل أشعة الشمس وثاني أكسيد الكربون بكفاءة إلى مواد خام كبيرة، وتمتص الكربون من الجو بكفاءة مما يسهل استخدامها في صناعة الملابس كمادة طبيعية.

وخصص الدكتور مارك ليو، من مركز التكنولوجيا الحيوية الأخضر، في جامعة التكنولوجيا بسيدني، حياته المهنية كمصمم أزياء للتركيز على تطوير المنسوجات المصنوعة من الطحالب الصغيرة، وساعدته في أبحاثه شارلوت مكوردي التي سبق وصنعت معطفا واقيا من المطر بدون استخدام مواد صناعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا ترتديها بشوكها.. سبب خطير يجبرك على غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها

"أرامكو" السعودية تحوّل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات صناعية

ترشيحاتنا

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

تعرف على سبب عدم تواجد نبيل الحلفاوي في مهرجان الجونة السينمائي

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

مع انخفاض الرطوبة ونشاط للرياح .. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل