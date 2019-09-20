ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تشمل بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة.. تفاصيل خطة تطوير ميدان الجيزة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:06 م
ميدان الجيزة - صورة
ميدان الجيزة - صورة أرشيفية
محمد الصاحى
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن بدء أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة نهاية الشهر الحالى بتكلفة إجمالية حوالى 5,5 مليون جنيه.

وقال محافظ الجيزة: إن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السرفيس من الناحية الإنشائية والخدمية والاستثمارية وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام الموقف خاصة وأنه يقع وسط منطقة حيوية بالمحافظة؛ إضافه إلى تحقيق العائد الاستثمارى من تلك المواقف باعتبارها أحد مصادر الدخل التى يمكن تنميتها واستغلالها فى الانفاق على مشروعات خدمية أخرى لموطنى المحافظة .

وأشار راشد إلى أن المشروع يشمل تنسيق الموقف بشكل حضارى ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والاعلانات واللوحات الارشادية وتركيب بوابات الكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات وذلك لإحكام السيطرة على الايرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشرى بها .

وأضاف محافظ الجيزة، أنه سيتم إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الامان اللازمة وكافيتريات .

تصريحات المحافظ جاءت عقب اللقاء الذى عقده مع ممثلى الهيئة القومية للانتاج الحربى وهى الجهة المسئولة التى تم اسناد اعمال التطوير اليها حيث وجه راشد الشركة المنفذة لأعمال التطوير بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع والمقرر الانتهاء منه خلال 5 أشهر.

وكلف المحافظ رئيس حى جنوب ورئيس جهاز السرفيس بتقديم كافة سبل التعاون للشركة المنفذة وتذليل أى عقبات لسرعة إنجاز المشروع فى الوقت المحدد له.

كما كلف رئيس حى جنوب الجيزة بأن تشمل أعمال التطوير أيضًا محيط الموقف من خلال عدم السماح بوجود أى اشغالات تعوق الطريق العام موجهًا بسرعة نقل الباعة المتواجدين للباكيات المخصصة لهم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ لمناقشة مشروع تطوير موقف السرفيس بميدان الجيزة بحضور السكرتير العام ومدير مديرية الاسكان ورئيس حى جنوب الجيزة ورئيس جهاز السرفيس والشركة المنفذة للأعمال .

ترشيحاتنا

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

٩ أشهر اغتصاب.. قاصر كرادسة: أبويا واعمامى نهشو لحمي وصورونى عارية

حكم من أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة

100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

٩ أشهر اغتصاب.. قاصر كرادسة: أبويا واعمامى نهشو لحمي وصورونى عارية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

السعودية: منح تأشيرة خروج نهائي للوافد بهذه الشروط

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

مع انخفاض الرطوبة ونشاط للرياح .. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل