تشمل بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة.. تفاصيل خطة تطوير ميدان الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن بدء أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة نهاية الشهر الحالى بتكلفة إجمالية حوالى 5,5 مليون جنيه.





وقال محافظ الجيزة: إن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السرفيس من الناحية الإنشائية والخدمية والاستثمارية وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام الموقف خاصة وأنه يقع وسط منطقة حيوية بالمحافظة؛ إضافه إلى تحقيق العائد الاستثمارى من تلك المواقف باعتبارها أحد مصادر الدخل التى يمكن تنميتها واستغلالها فى الانفاق على مشروعات خدمية أخرى لموطنى المحافظة .





وأشار راشد إلى أن المشروع يشمل تنسيق الموقف بشكل حضارى ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والاعلانات واللوحات الارشادية وتركيب بوابات الكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات وذلك لإحكام السيطرة على الايرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشرى بها .





وأضاف محافظ الجيزة، أنه سيتم إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الامان اللازمة وكافيتريات .





تصريحات المحافظ جاءت عقب اللقاء الذى عقده مع ممثلى الهيئة القومية للانتاج الحربى وهى الجهة المسئولة التى تم اسناد اعمال التطوير اليها حيث وجه راشد الشركة المنفذة لأعمال التطوير بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع والمقرر الانتهاء منه خلال 5 أشهر.





وكلف المحافظ رئيس حى جنوب ورئيس جهاز السرفيس بتقديم كافة سبل التعاون للشركة المنفذة وتذليل أى عقبات لسرعة إنجاز المشروع فى الوقت المحدد له.





كما كلف رئيس حى جنوب الجيزة بأن تشمل أعمال التطوير أيضًا محيط الموقف من خلال عدم السماح بوجود أى اشغالات تعوق الطريق العام موجهًا بسرعة نقل الباعة المتواجدين للباكيات المخصصة لهم .



