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أخبار البلد

#اوصف_السيسى يتصدر تويتر.. والمصريون: حامي مصر ومنقذها من الإخوان

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:12 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
منار نور
عبر عدد من المواطنين عن حبهم الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال إطلاق هاشتاج #اوصف_السيسى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #اوصف_السيسى، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر. 

وجاءت التعليقات كالتالي: 

البطل - أسد مصر 
#اوصف_السيسي

حامي مصر المحروسه #اوصف_السيسي

حاكم مصر ومخلصها من الاحتلال التركي النجس وباني نهضتها✌️ #اوصف_السيسي

#اوصف_السيسي 
واثق الخطوة يمشى ملكا

#اوصف_السيسي بطل مصر اللى انقذنا من حكم الاخوان

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