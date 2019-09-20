اوصف_السيسى يتصدر تويتر.. والمصريون: حامي مصر ومنقذها من الإخوان

عبر عدد من المواطنين عن حبهم الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال إطلاق هاشتاج #اوصف_السيسى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #اوصف_السيسى، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.
وجاءت التعليقات كالتالي:
البطل - أسد مصر
#اوصف_السيسي
حامي مصر المحروسه #اوصف_السيسي
حاكم مصر ومخلصها من الاحتلال التركي النجس وباني نهضتها✌️ #اوصف_السيسي
#اوصف_السيسي
واثق الخطوة يمشى ملكا
#اوصف_السيسي بطل مصر اللى انقذنا من حكم الاخوان