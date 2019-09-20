اوصف_السيسى يتصدر تويتر.. والمصريون: حامي مصر ومنقذها من الإخوان

عبر عدد من المواطنين عن حبهم الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال إطلاق هاشتاج #اوصف_السيسى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #اوصف_السيسى، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.





وجاءت التعليقات كالتالي:





البطل - أسد مصر

#اوصف_السيسي





حامي مصر المحروسه #اوصف_السيسي





حاكم مصر ومخلصها من الاحتلال التركي النجس وباني نهضتها✌️ #اوصف_السيسي





#اوصف_السيسي

واثق الخطوة يمشى ملكا



