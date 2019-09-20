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رياضة

هل تعود بي أوت... تغريم بي إن سبورتس القطرية أموالا ضخمة لصالح عرب سات

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:17 م
بي أوت كيو
بي أوت كيو
محمد السعيد
نجحت المنظمة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" في كسب الدعوى القضائية، التي رفعتها ضدها شبكة بي إن سبورتس القطرية أمام لقضاء الفرنسي.

وأصدر عرب سات في بيان عبر موقعه الرسمي قال فيه:" القضاء الفرنسي رفض جميع الدعاوي الصادرة من شبكة بي إن سبورتس ضد عرب سات، ورفض أي محاولة استئناف من جانب الشبكة القطرية".

واضاف البيان:" القضاء الفرنسي قرر تغريم بي إن سبورتس تعويضات مالية غير مسبوقة لصالح عرب سات، بعدما ثبت عدم صحة ادعات الشبكة القطرية بستهيل بث بي أوت سبورت".

وكانت شبكة بي أوت التي تنقل جميع مباريات كرة القدم من شبكة بي إن سبورت، تم إغلاقها في الشهر الماضي، بعد ضغط قوي من شبكة بي إن سبورت، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

خسارة شبكة بي إن سبورتس لدعوتها القضائية ضد عرب سات، قد يسهل عودة بي أوت كيو، مرة آخرى، لكن قنوات بي أوت مازالت مغلقة حتى الآن، وما زال مصيرها مجهولا.

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