رواية صافيني مرة .. في ندوة بمكتبة مصر الجديدة.. الثلاثاء المقبل

يناقش الروائي نعيم صبري، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، روايته الجديدة "صافيني مرة"، بحضور عدد من الكتاب والأدباء، والمثقفين، وذلك بمكتبة مصر الجديدة.



الرواية تحكي مسيرة جيل بدأ وعيه مع أغنية "صافيني مرة" التي شكلت بداية الصعود الفني للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ وهو الجيل الذي تفتح وعيه مع ثورة 23 يوليو 1952 وعاش سنوات انتصارات وانكسارات هذه الثورة المصرية التي قادها جمال عبد الناصر كما كابد متغيرات الواقع بين "الأحلام الكبيرة والطموحات النبيلة والتحديات القاسية".



وصاحب الرواية ذاته الذي تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة هو أحد أبناء هذا الجيل المفعم بالحنين لزمن مضى وغني فيه عبد الحليم حافظ أغنية "صافيني مرة" التي لحنها رفيق مشواره محمد الموجي في الشطر الأول من خمسينيات القرن العشرين بحديقة الأندلس القاهرية لتفتح له أبواب الشهرة وتكون علامة إبداعية فنية لجيل بأكمله.