دورات لتنمية المهارات للقيادات النسائية بالمحافظات.. الأسبوع المقبل

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الأسبوع القادم دورة تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية بالمحافظات.



وأعلنت الوزارة أن الدورة يستفيد منها 54 قيادة نسائية في المحافظات بواقع 2 من كل محافظة على أن تكون المتدربة شاغلة لوظيفة رئيس أو نائبة رئيس مركز أو مدينة أو حي أو رئيس وحدة قروية ويتم التدريب علي كافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات.



وأشارت إلى أن مركز سقارة سينفذ خلال الأسبوع القادم أيضًا 3 دورات تدريبية يستفيد منها 135 متدربا منهم حقيبة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة تتعلق بتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال حل المشكلات واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، كما ينفذ المركز دورة لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التخطيط والرقابة والمتابعة إضافة إلى دورة في اللغة الإنجليزية للمرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية الذي عقده المركز خلال الشهر الماضي.



وأكدت حرصها على تنمية مهارات العاملين بالمحليات خاصة القيادات الوسطي وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية بالمحافظات، موضحة أنها قامت بتحديث مستوي كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستفيدين إضافة الي زيادة دورات اللغة الإنجليزية وتقسيمها الي 3 مجموعات متدرجة المستوى، مع إدراج ورش العمل المجمعة في الخطة لزيادة مساحة التواصل والتنسيق مع كل عناصر منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.