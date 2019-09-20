ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد علاء يطرح أغنية متدلع على يوتيوب..الأحد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:13 م
أحمد علاء
أحمد علاء
آيه عاطف
يستعد الفنان الشاب أحمد علاء، لطرح أغنية جديدة بعنوان "متدلع" يوم الأحد المقبل، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

أغنية "متدلع" من كلمات الشاعر محمد عاطف، والحان مصطفى العسّال، وتوزيع الموزع الموسيقي الهامي دهيمة.

وقدم أحمد علاء عددا من الأغاني الخاصة به منها أغنية "فاقد الأمل" وهي من كلمات احمد علاء، والحان مينا فاروق، وتوزيع طارق حسيب، وأغنية "دنيا معشتهاش" وهي كلمات احمد علاء، والحان مينا فاروق، وتوزيع أحمد وجيه، وأغنية "عين الحب"، وهي كلمات صابر كمال، والحان شريف بدر، وتوزيع وليد شراقى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى قمر يطرح أول أغاني ألبومه نهاية الأسبوع

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه.. س من الناس

طرح ألبوم مصطفى قمر الجديد ضحكت ليا

شاهد .. مصطفى قمر يطرح البومه الجديد ضحكت ليا كاملا

مصطفى قمر يطرح أغنية سلمى.. فيديو

ترشيحاتنا

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

بعد ظهورها بفستان جريء.. رانيا يوسف تتصدر تويتر

حكم من أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

شاهد.. بشرى ترقص على أغنية إبو الجديدة

٩ أشهر اغتصاب.. قاصر كرادسة: أبويا واعمامى نهشو لحمي وصورونى عارية

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

٩ أشهر اغتصاب.. قاصر كرادسة: أبويا واعمامى نهشو لحمي وصورونى عارية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

السعودية: منح تأشيرة خروج نهائي للوافد بهذه الشروط

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

مع انخفاض الرطوبة ونشاط للرياح .. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل