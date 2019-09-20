أحمد علاء يطرح أغنية متدلع على يوتيوب..الأحد

يستعد الفنان الشاب أحمد علاء، لطرح أغنية جديدة بعنوان "متدلع" يوم الأحد المقبل، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".



أغنية "متدلع" من كلمات الشاعر محمد عاطف، والحان مصطفى العسّال، وتوزيع الموزع الموسيقي الهامي دهيمة.



وقدم أحمد علاء عددا من الأغاني الخاصة به منها أغنية "فاقد الأمل" وهي من كلمات احمد علاء، والحان مينا فاروق، وتوزيع طارق حسيب، وأغنية "دنيا معشتهاش" وهي كلمات احمد علاء، والحان مينا فاروق، وتوزيع أحمد وجيه، وأغنية "عين الحب"، وهي كلمات صابر كمال، والحان شريف بدر، وتوزيع وليد شراقى.



