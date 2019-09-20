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أخبار البلد

بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:11 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية لكل رحلة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و140 المتجهة إلى الطائف ساعتين لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، انتظام حركة إقلاع وهبوط جميع الرحلات وفق جداول التشغيل المقرر لها دون أي تأثيرات خارجية أو تأخيرات.

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