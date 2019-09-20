عبد الله الرويشد يهنئ أصالة بألبومها الجديد فى قربك.. شاهد

نشر الفنان عبد الله الرويشد مقطع فيديو يجمعه بالفنانة السورية أصالة نصري، وذلك على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



وظهر عبد الله الرويشد فى مقطع الفيديو وهو يهنئ الفنانة أصالة بمناسبة ألبوم "فى قربك"، معلقا: "كنت ناطر ألتقي فيك وأهنيك بنفسي على ألبومك الجميل وأغنية #مبقاش_سر الأجمل 🌹 مبروك".



وطرحت أصالة نصري ألبومها الجديد "في قربك"، مؤخرا، الذي تضمن 10 أغان، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

