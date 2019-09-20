ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عبد الله الرويشد يهنئ أصالة بألبومها الجديد فى قربك.. شاهد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:01 م
اصالة والروشيد
اصالة والروشيد
منار نور
نشر الفنان عبد الله الرويشد مقطع فيديو يجمعه بالفنانة السورية أصالة نصري، وذلك على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وظهر عبد الله الرويشد فى مقطع الفيديو وهو يهنئ الفنانة أصالة بمناسبة ألبوم "فى قربك"، معلقا: "كنت ناطر ألتقي فيك وأهنيك بنفسي على ألبومك الجميل وأغنية #مبقاش_سر الأجمل 🌹 مبروك".

وطرحت أصالة نصري ألبومها الجديد "في قربك"، مؤخرا، الذي تضمن 10 أغان، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روتانا تكشف عن موعد طرح ألبوم أصالة الجديد

10 أغان مختلفة.. طرح ألبوم أصالة الجديد في قربك حصريا عبر تطبيق Deezer

أصالة تحصد 15 مليون مشاهدة بألبومها الجديد.. في قربك

اصالة تحصد 20 مليون مشاهدة بألبومها الجديد.. في قربك

جابوا سيرته ومبقاش سر.. أصالة تتخطى الـ 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب

أغنية جابوا سيرته لأصالة تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة.. فيديو

ترشيحاتنا

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 20-9-2019

بشرى سارة للمستبعدين من دعم التموين بعد فتح باب التظلمات

حكم تأخير الخطيب صلاة الجمعة دون عذر

دعاء يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف فيه

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

٩ أشهر اغتصاب.. قاصر كرادسة: أبويا واعمامى نهشو لحمي وصورونى عارية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

السعودية: منح تأشيرة خروج نهائي للوافد بهذه الشروط

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل