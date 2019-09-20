المبيعات ترتفع 350%.. حشود بالمئات في الإمارات حول متاجر آيفون.. صور

رصدت صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المئات من الأفراد في مركز مول دبي بالإمارات العربية المتحدة يتجمهرون حول مراكز بيع هواتف آيفون 11 للحصور على النسخة الجديدة.



وتعددت الصور التي تستعرض مئات الأشخاص حول المتجر يفترشون الارض اليوم الجمعة بـ مول دبي.



وكانت متاجر آبل في الإمارات اعلنت عن استعدادها لاستقبال الأعداد الكبيرة من عشاق هواتف آيفون في وقت سابق.



وكما هو متوقع يسارع المئات منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة إلى متاجر آبل في مول دبي وفي المتاجر ايضا في أبوظبي لشراء أو استلام هواتفهم الجديدة لعام 2019.



ويذكر أن مبيعات هواتف ايفون الجديدة قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 350% في يومها الأول بالمقارنة مع مبيعات «آيفون XR» العام الماضي.