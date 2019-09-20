تكساس سيتي يونايتد فريق أمريكي بنكهة مصرية



ويلعب نادي تكساس سيتي يونايتد الذي يقوده عمرو نعمة الله في مجموعة الدوري القسم الأول من المجموعة الوسطى الجنوبية ، حيث يشارك بها 7 فرق.



وتعادل نادي تكساس سيتي يونايتد في المباراة الأولى له مع نادي تكساس إنترناشونال بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري ، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام نادي جرين سبوينت جانرز بثلاثية مقابل هدفين.



ويستعد نادي تكساس سيتي يونايتد لملاقاة نظيره نادي أثليتيك كاتي صاحب المركز الأخير يوم غد – السبت - على ملعب الأخير بكامبل رود سبورتس بارك ضمن الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي ، وذلك لتحقيق أول فوز له في تاريخه بالدوري الأمريكي.



ويضع نادي تكساس سيتي يونايتد أمال كبيره على لاعبيه حيث يمتلك العديد من اللاعبين الخبرة مثل جوزيف تيرنر في حراسة المرمى وكابتن الفريق جيرسون كارسكو بالإضافة الى باقي خط الدفاع ستيرلنج نورياجا ورودي أورتيز وأدرييل لاكيردا ، وفي خط الوسط جوردان فيلاسكو وكيفين جويريرو وجوشوا جرانادوس ، وفي خط الهجوم فرانسيسكو لوبيز وباتريك أووسو وكريستوفر أجويليرا.

أعلن نادي تكساس سيتي يونايتد لكرة القدم عن مشاركته هذا الموسم في الدوري الأمريكي لأول مرة منذ نشأته ، وذلك بعد حصوله على شهادة العضوية الرسمية من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في يناير الماضي.ويتبع نادي تكساس سيتي يونايتد لرجل الأعمال المصري واللاعب السابق عمرو نعمة الله ، والذي يقوده فنيًا أيضًا وذلك بعد خبرته الكبيرة في قيادة الفرق الأمريكية ، حيث بدأ نعمة الله اللعب في مصر بنادي سبورتنج السكندري ونادي سموحة قبل أن يعتزل اللعب مبكرًا بسبب الإصابة في الركبة ، والسفر الى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته والحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة تكساس ، كما حصل نعمة الله على الرخصة التدريبية "أ" (A) من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.وسبق لنعمة الله قيادة نادي هيوستين دينامو الأمريكي طوال عشرة مواسم سابقة ، واستطاع في السنوات الماضية تطوير اللاعبين الشباب والاستثمار الجيد في اللاعبين عن طريق انتقالهم لأندية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال الاحتراف الخارجي الى دوريات العالم الكبرى ، كما عمل نعمة الله كمديرًا فنيًا لنادي برازور فالي كافالري لكرة القدم ونادي هيوستين داش لكرة القدم ، كما إنضم نعمة الله الى طاقم تدريب برنامج التنمية الأوليمبية لاتحاد جنوب تكساس للشباب لكرة القدم.واستطاع نادي تكساس سيتي يونايتد في تسويق اللاعب ويلمار كاتشو مهاجم الفريق بالانتقال الى نادي يورو لكرة القدم أحد أندية الدوري الدرجة الثانية الهندوراسي والذي ينافس على الصعود الى الدوري الممتاز ، وذلك كإعارة لمدة موسم واحد.وبدأ نادي تكساس سيتي يونايتد مشوار الصعود الى الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم ، حيث يشارك في هذا الموسم في الدوري الأمريكي لكرة القدم (UPSL).