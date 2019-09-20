بنك بركة يُعلن شروط الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة | خدمات

اعلن بنك البركة بالإعلان على الموقع الرسمي له، الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك في إطار عقد المشاركة الموقع بين البنك والصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث يصل التمويل الى التمويلات المقدمة من المشاركه نحو 200 مليون جنيه مصري، على أن يتم تقديم تلك التمويلات للمشروعات الجديدة والقائمة (المنشآت الفردية والشركات)



شروط الحصول على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من بنك البركة



-لا يزيد رأس مال المنشأة عن مليون جنيه مصري.



-لا يزيد عدد العاملين بالمنشأة عن 50.

-الحد الأقصى للتمويل 5 مليون جنيه مصري.

-مدة تمويل رأس المال العامل حتى 24 شهر.

- مدة تمويل الآلات والمعدات حتى 48 شهر

- يتم التمويل وفقًا لصيغة المرابحة الإسلامية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

- ىمعدل العائد 10,5% سنويًا.

- تقديم ضمانات منها وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد.

- تحديد مصادر سداد وفقًا لدراسة البنك وظروف نشاط العميل.