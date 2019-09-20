تعرف على السيئة التي لا ينفع معها الحسنة.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، والحيوان والنَّبات، وخلق الجانَّ والملائكة، وخلق كلَّ العوالم، وأنعم على مخلوقاته بنِعمٍ لا تُعدّ ولا تُحصى، حيثُ قال في مُحكَم التنزيل: «وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ»، فالنعم من الله وحده؛ فلا يصح عندئذ ان يشكر الإنسان ربه بالكِبْرِ والاسْتِعلاءِ والصَّدِّ عَنْ دِينِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-



وأضاف وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة، بمسجد ناصر بمدينة دمنهور، أن الله تحدث في حديث قدسي عن عظمته وكبريائه حيث قال « قال الله عز وجل : الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار».



وأضاف أن الكبر والاستعلاء من صفات إبليس بل أخصها، والدليل من القرآن الكريم فى قوله تعالى:« إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ»، منوها أنه ما تواضع عبد لله إلا رفعه.



وأشار إلى أن السيئة التي لا تنفع معها الحسنة، هي التي يقترفها العبد من الكبر على الناس والإستعلاء عليهم.