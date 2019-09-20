ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تعرف على السيئة التي لا ينفع معها الحسنة.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:41 م
تعرف على أخص صفات
تعرف على أخص صفات إبليس والسيئة التي لا ينفع معها الحسنة
محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، والحيوان والنَّبات، وخلق الجانَّ والملائكة، وخلق كلَّ العوالم، وأنعم على مخلوقاته بنِعمٍ لا تُعدّ ولا تُحصى، حيثُ قال في مُحكَم التنزيل: «وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ»، فالنعم من الله وحده؛ فلا يصح عندئذ ان يشكر الإنسان ربه بالكِبْرِ والاسْتِعلاءِ والصَّدِّ عَنْ دِينِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-

وأضاف وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة، بمسجد ناصر بمدينة دمنهور، أن الله تحدث في حديث قدسي عن عظمته وكبريائه حيث قال « قال الله عز وجل : الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار».

وأضاف أن الكبر والاستعلاء من صفات إبليس بل أخصها، والدليل من القرآن الكريم فى قوله تعالى:« إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ»، منوها أنه ما تواضع عبد لله إلا رفعه.

وأشار إلى أن السيئة التي لا تنفع معها الحسنة، هي التي يقترفها العبد من الكبر على الناس والإستعلاء عليهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مظاهر الكبر والاستعلاء.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف: مظاهر الكبر والاستعلاء موضوع خطبة الجمعة اليوم

التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بالبحيرة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من مسجد ناصر في مدينة بنها

ترشيحاتنا

يسجل 16.60 جنيه للبيع .. سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 20-9-2019 .. فيديو

جريمة بالسواطير.. سعودي وسوري يقتحمان مركز تموين بالرياض

بعد خسارة نتنياهو.. الرئيس الإسرائيلي يختار رئيس الحكومة القادم

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

فايلر يطالب لاعبي الأهلي بتطبيق لعبة الشطرنج في سوبر الزمالك

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

٩ أشهر اغتصاب.. قاصر كرادسة: أبويا واعمامى نهشو لحمي وصورونى عارية

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

هل تعود بي أوت... تغريم بي إن سبورتس القطرية أموالا ضخمة لصالح عرب سات

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

السعودية: منح تأشيرة خروج نهائي للوافد بهذه الشروط

15 متر قماش..متابع يحرج درة فى مهرجان الجونة السينمائي

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل