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أخبار البلد

جهود مكثفة لمنع حرق المخلفات وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:23 م
حرق المخلفات
حرق المخلفات
حنان توفيق
تعاونت وزارة البيئة مع شركائها من وزارتى التنمية المحلية والزراعة بوضع استراتيجية محددة ترتكز على التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة من خلال إحكام السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتشكيل لجان فحص عوادم السيارات والتفتيش والمرور اليومى على الأنشطة الصناعية المصاحبة للملوثات الهوائية، فضلًا عن السيطرة والرقابة للمقالب الوسيطة والعشوائية لتجنب إشعالها.

واستطاعت لجنة من الوحدة المحلية - مدينة بدر بمحافظة البحيرة أمس بالتنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة من السيطرة على حريق هائل نشب بمخلفات مصانع بلاستيك وكرتون متراكمة داخل مخزن عشوائى تقدر مساحته بحوالى 1700 متر مربع بمركز بدر محافظة البحيرة ، تمت عملية الإطفاء من خلال (٤) سيارات إطفاء و(٢) لودر، واستمرت عملية الإطفاء حتى ساعات متأخرة من الليل ، وبمعاينة الموقع من قبل لجنة من جهاز شئون البيئة بالبحيرة و إدارة البيئة بالمركز تبين أنه عبارة عن مخزن مبنى بالطوب الأبيض غير مغطى بشكل كامل وتم حصر جميع التشوينات بنطاق المنطقة وإعداد تقرير معاينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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