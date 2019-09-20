ضبط موظف بالشهر العقاري فى البحيرة زور توكيلات تنازل عن قضايا لصالح متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية في ضبط موظف توثيق بأحد مكاتب الشهر العقارى بالبحيرة لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى واصطناع توكيلات تنازل عن قضايا لصالح أحد المحكوم عليهم.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من أحد المواطنين بقيام موظف توثيق بأحد مكاتب الشهر العقارى بالبحيرة- مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص واصطناع توكيلات خاصة صادرة من مكتب الشهر العقارى المشار إليه لصالح الثانى وإثباته بها بحضور الموكلين والتصالح فى (عدد 4 قضايا) - على خلاف الحقيقة وتقديمها للمحكمة والحصول بموجبها على أحكام بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده، حيث يقوم بالإستعانة ببعض الأشخاص لتقديمهم على أنهم المدعين بالحق المدنى فى الدعاوى المرفوعة ضده منهم، وقيام موظف الشهر العقارى بإثبات حضورهم أمامه بدلًا من الموكلين الأصليين مقابل مبالغ مالية يتقاضاها.



وأكدت التحريات صحة الواقعة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.