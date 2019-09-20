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مرأة

للرجال فقط.. عادات تصيبك بسرطان الثدي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:35 م
سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال
نهى حمدي
يصاب الرجال بسرطان الثدي تمامًا مثل السيدات فالأعراض واحدة تمامًا فلا اختلاف يذكر، إلا أن هناك بعض العوامل التي تؤثر بشكل كبير على الرجال وتؤدي بهم إلى هذا المرض اللعين.

ذكرت الدراسات أن حوالي 0.5 و 1.0 بالمئة من مجمل حالات سرطان الثدي في الولايات الأمريكية المتحدة والمملكة المتحدة من الرجال، وفي العالم العربي يصل أعداد المصابين بسرطان الثدي عند الرجال بصورة نادرة وقليلة جدًا.

وعادًة ما يصاب الرجال بسرطان الثدي في المرحلة العمرية بين الـ 60 والـ 70، وتعود أسباب الإصابة في المقام الأول إلى التهاب الخصيتين أو استئصالهم، وكذلك السمنة المفرطة من الأسباب القوية لتعرض الرجال لسرطان الثدي، وتطور بعض الخلايا السرطانية الموجودة في منطقة الثدي، وفقًا لما ذكره موقع "Mayo clinc" الإنجليزي.

وفي الحالات المتأخرة من سرطان الثدي عند الرجال قد يضطر إلى بتر الثدي تمامًا للقضاء على المرض، لذلك تشير الدراسات إلى ضرورة المحافظة على الوزن والبعد عن التدخين والفحص الدوري على الثدي لتجنب مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

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