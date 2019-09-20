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تعليم

التعليم: مديري ووكلاء الإدارات التعليمية يشاركون فى برنامج وطني 2030

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:18 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مشاركة 116 متدربًا من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى في البرنامج التدريبي "وطني 2030" والذي أطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بهدف تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة عالية والعمل على نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن البرنامج يهدف إلي تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارات الوسطى والعليا كل في تخصصه، مشيرًا إلى أن تلك التدريبات هى إحدى البرامج التي تسعى الوزارة لتقديمها لتدريب وتأهيل العاملين بالمنظومة التعليمية وذلك في إطار خطة تدريبية متكاملة تتبناها وزارة التربية والتعليم لتنمية ورفع قدرات ومهارات العاملين في المنظومة التعليمية.

وأطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المرحلة الثانية من برنامج "وطني 2030" في يوليو الماضي ويستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، ويتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة والتي تشمل "إدارة الذات، ورؤية مصر 2030، والمهارات الرقمية".

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