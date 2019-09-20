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رياضة

اليوم.. رجال سلة الأهلي يواجه الطيران في بطولة القاهرة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:35 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي لقاء مهما اليوم الجمعة أمام فريق الطيران في الجولة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعي الأهلي خلالها لمواصلة الانتصارات بعد فوزه في الجولة الأولى من البطولة على فريق مصر للبترول بنتيجة ٩٧-٣٣.

يذكر أن الفريق الأول لكرة السلة رجال بالأهلي خاض عددا من اللقاءات الودية خلال فترة الإعداد للوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.


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