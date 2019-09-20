علامات لو وجدتها في شخص.. اعرف أنه من المتكبرين.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الكبر والاستعلاء من أسوأ الصفات التى من الممكن ان تصيب الانسان والامم تجاه بعضهم البعض.



وأوضح «جمعة» خلال خطبة اليوم، والتى تحمل عنوان:« مظاهر الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله"، بمسجد ناصر بمدينة دمنهور، أن مظاهر الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله كثيرة؛ وأشدها هو استعلاء الإنسان بالمال والولد باعتقاده أن هذا من ذكائه وحده وليس من نعم الله عليه؛ وبالطبع هذا الاعتقاد غير صحيح وقد يصل بصاحبه لحد الكفر بالله – تعالى - ، فقد تجد زكيا ليس فى سعة من العيش والعكس صحيح ؛ وهذا من عدل الله تعالى بين عباده وتوزيع الارزاق بينهم .



وأضاف أن من مظاهر الكبر أيضا الإعراض عن سماع الحق والرجوع إليه حيث من الناس من الناس من إذا نصحته بالرجوع إلى الحق وجدته ينطبق عليه ما جاء فى آياتً محكمات من القرآن الكريم ، فيقول تعالى: « وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ»،(سورة البقرة).



وتابع: إنه من مظاهر الكبر والاستعلاء أيضا الابتعاد عن القيم والأخلاق الحميدة بطرقٍ مختلفة منها نشر البذيئة والفاحشة فى القول قبل الفعل خاصةً على مواقع التواصل الاجتماعى .