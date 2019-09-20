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اقتصاد

كريستين لاجارد : النمو العالمي هش بسبب التوترات التجارية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:38 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أ ش أ
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي المنتهية ولايتها كريستين لاجارد، أن النمو العالمي أصبح هشا ومهددا بالانكماش بشكل خاص بسبب التوترات التجارية.

ودعت لاجارد، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - قادة الدول للحوار لمحاولة حل أوجه الخلاف التي تحيط بالعالم، في إشارة منها إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تؤثر على التبادلات التجارية حول العالم، وكذلك إلى بريكست الذي يجعل مستقبل أوروبا قاتما.

وأضافت لاجارد أنه سواء كان الأمر متعلقا بالعلاقات التجارية، أو بريكست، أو بالتهديدات التكنولوجية، فهذه مشاكل من صنع الإنسان ويمكن للإنسان أن يحلها.

وشددت على أنها ستبذل مزيدا من الجهد عندما ترأس البنك المركزي الأوروبي بدءا من نوفمبر المقبل لخلق فرص عمل، وعلى الإنتاجية والاستقرار.

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صندوق النقد الدولي: النمو العالمي هش بسبب التوترات التجارية

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