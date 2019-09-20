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حوادث

الداخلية: ضبط راكب بمطار سوهاج الدولي حاول تهريب ربع مليون جنيه

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:40 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط راكب بمطار سوهاج الدولي، حاول تهريب قرابة ربع مليون جنيه إلى خارج البلاد.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مطار سوهاج الدولى من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة قنا) وبحوزته (مبلغ مالى قدره 248500 مائتان وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة جنيه، وعدد خمسمائة كرت شحن خطوط هواتف محمول خاصة بإحدى شركات الإتصالات) حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية مخفاة داخل إحدى حقائبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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