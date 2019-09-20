مقتل وإصابة 6 أشخاص إثر إطلاق نار عشوائي في واشنطن.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو تضمن لقطات إطلاق نار عشوائي فى واشنطن، نتج عنه مقتل شخص واحد وأصيب 5 آخرون بجروح.





وقال المسؤول في شرطة واشنطن، ستيوارت إمرمان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم الجمعة إن 6 أشخاص وجدوا مصابين بإطلاق أعيرة نارية، أحدهم كان قد فارق الحياة.





ونشرت "WJLA-TV" التابعة لشركة "ABC" صورا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لسيارات الإسعاف التي نقلت الضحايا من مكان الحادث.





وقالت الوكالة التابعة لشركة "ABC": إن هناك استجابة "ضخمة" من الشرطة عند تقاطع شارعي 14 وكولومبيا شمال وسط المدينة.



