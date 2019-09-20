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توك شو

مقتل وإصابة 6 أشخاص إثر إطلاق نار عشوائي في واشنطن.. شاهد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:38 م
طلق نيران
طلق نيران
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو تضمن لقطات إطلاق نار عشوائي فى واشنطن، نتج عنه مقتل شخص واحد وأصيب 5 آخرون بجروح.

وقال المسؤول في شرطة واشنطن، ستيوارت إمرمان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية اليوم الجمعة إن 6 أشخاص وجدوا مصابين بإطلاق أعيرة نارية، أحدهم كان قد فارق الحياة.

ونشرت "WJLA-TV" التابعة لشركة "ABC" صورا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لسيارات الإسعاف التي نقلت الضحايا من مكان الحادث.

وقالت الوكالة التابعة لشركة "ABC": إن هناك استجابة "ضخمة" من الشرطة عند تقاطع شارعي 14 وكولومبيا شمال وسط المدينة.


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