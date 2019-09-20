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منوعات

لا تقم بتحديث الآيفون الخاص بك.. خلل يهدد خصوصيتك في iOS 13

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:17 م
apple- iOS 13
apple- iOS 13
عزة عاطف
تعرضت شركة أبل لاتهامات بالفشل أم القضاء على عيب يهدد بشدة خصوصية المستخدم في تحديث iPhone الجديد على الرغم من تم تنبه الشركة به منذ أشهر، فقد طرحت الشركة أمس أحدث تحديث لأجهزتها الذكية وطلبت من المستخدمين نحديث هواتفهم.

كشف عن هذا الخطأ «خوسيه رودريجيز» خبير أمن المعلومات، حيث صرح بأن برنامج iOS 13 الذي تم طرحه أمس يسمح للمتسللين بمداهمة قائمة جهات اتصال العميل دون إذنه، بعدما اكتشف اختراق كلمات المرور في يوليو الماضي وقد نبه عملاق التكنولوجيا Apple لكنهم لم يستمعوا.

عمل رودريجيز في البداية مع شركة أبل لإصلاح الخطأ وفقًا للديلي ميل، لكنه قرر الكشف عنه عندما خشي ألا يتم القضاء عليه قبل بدء تحديث البرنامج، وفقًا لشبكة CNN، وقد ضرب مثالًا بأنه بمجرد أن يمسك شخص ما هاتفك يمكنه تخطي رمز الأمان أو معرف الوجه، وبالتالي الوصول إلى بيانات جهات الاتصال الخاصة بك.

بعد اكتشاف الخلل أثناء اختبار الإصدار التجريبي في نظام iOS 13، أعرب السيد رودريجيز عن أمله في الحصول على مكافأة أبل لخبراء تكنولوجيا المعلومات الذين يعملون بشكل خاص لتسليط الضوء على المشكلات، وقد صرحت Apple بأنه سيتم إصلاح الخلل في تحديث iOS 13.1 يوم الثلاثاء القادم.

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