محافظ المنوفية يكلف التضامن باصطحاب طفل شوارع إلى دار تأهيل

أمر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، مديرية التضامن الاجتماعي باصطحاب طفل شوارع إلى دار تأهيل عقب مقابلته له بأحد شوارع مدينة شبين الكوم.



وكان محافظ المنوفية قد قابل طفل شوارع أثناء جولته بأحد شوارع مدينة شبين الكوم بالقرب من كوبرى عمر أفندى وعرض عليه أن يأخذه معه للإقامة معه بعدما وجد الطفل يبكي.



وأمر محافظ المنوفية بالتعرف على بيانات الطفل واصطحابه إلى أحد دور التأهيل التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.