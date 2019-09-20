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حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:28 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
لقى شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه، وأصيبت زوجته و3 من أبنائه، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكى بطريق بني سويف الصحراوي الشرقي بعد نزلة "بنى سويف اتجاه القاهرة"، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، لنقلهم إلى المستشفى، لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

واستقبلت طوارئ مستشفى بنى سويف التخصصي، المصابين وجميعهم من محافظة سوهاج وهم بوسى رفعت، 33 عاما، الأم ربة منزل، وبها سحجات بالجسم، وكاترين مينا، 14 عاما، طالبة، وبها سحجات بالجسم، وأبانوب مينا، 8 أعوام، تليمذ بالإبتدائي ، وبه سحجات بالجسم، وإسلام مينا، 6 أعوام، وبه سحجات بالجسم.

كما استقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، مينا صفوت، "الأب" 40 عاما، أعمال حرة، جثة هامدة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

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