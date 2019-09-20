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ديني

هذه عقوبة نقل الافتراءات والشائعات دون التحقق من صحتها.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:33 م
هذه عقوبة نقل الافتراءات
هذه عقوبة نقل الافتراءات والشائعات دون التحقق من صحتها
محمد شحتة والفكر الديني
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الأمة العربية والإسلامية تعرضت وما زالت تتعرض لحملات من الافتراءات والأكاذيب بغرض إحداث فوضى بالبلاد العربية والإسلامية.

وأضاف«جمعة» خلال خطبة الجمعة اليوم بالبحيرة، تحت عنوان:« مظاهر الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله»، أن كل ما يدعو إلى الصلاح والإصلاح يؤدي إلى التعمق في الدين، أما يدعو إلى الفساد ويتصف بالفحش والكذب يصدك عن سبيل الله.

وأوضح وزير الأوقاف أن من أشد أنواع الإثم الابتعاد عن القيم والأخلاق، مشيرًا إلى أن الإسلام انتشر في أنحاء العالم بالقيم والأخلاق والمعاملة الحسنة وليس بالبذاءة والفحش في القول.

وتابع: ورد فى آثار السابقين قولهم: أن من لم يلتزم بالأخلاق فهو فى هم ثقيل، ويجب على المسلم تجنب الاستماع لمثل هولاء ممن يتصفون بالنفاق؛ وإن استمعوا لهم فلابد أن نؤكد لهم ما أكد عليه ديننا الحنيف، من ضرورة التحقق من صدق كلامهم وحقيقةُ أمرهم.

واستشهد مختار جمعة بقوله تعالى:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7)»، ( سورة الحجرات).

وحذر من خطورة نقل الافتراءات والشائعات دون التحقق من مدى صحتها، مستدلًا بما رؤى عن حفص بن عاصم قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- :« كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع»، رواه مسلم

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