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محافظات

توفير مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية بقيمة 5 ملايين جنيه

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:30 م
صدى البلد
همت الحسينى
أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بصرف مستلزمات طبية لمستشفيات محافظة الدقهلية، وكذلك وحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وأضاف مكى أن الدكتور كمال شاروبيم  وافق على شراء مستلزمات طبية لتوزيعها على المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية لتغطية احتياج المستشفيات من المستلزمات الفترة القادمة.

وقامت مديرية الصحة اليوم  بتوزيع المستلزمات على جميع المستشفيات والإدارات الصحية، حرصا من الوزارة على  توفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفيات لضمان تقديم خدمة صحية جيدة.
توفير مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية بقيمة 5 ملايين جنيه
توفير مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية بقيمة 5 ملايين جنيه
توفير مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية بقيمة 5 ملايين جنيه

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