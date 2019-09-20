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اقتصاد

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد أزهري بسوهاج

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:42 م
توصيل مياه الشرب
توصيل مياه الشرب
امنة عبد العظيم
أكد اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لعدد 22 مدرسة ومعهد أزهري بقيمة تبلغ نحو 3,7 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المدارس، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2019/2020.

وأوضح اللواء مهندس محمد بدري محمد أنه تم توصيل خدمة مياه الشرب لمدارس( شندويل البلد بمركز المراغة، ومدرستي جرجا الابتدائية بنات والمساعيد الثانوية بمدينة جرجا، ومدرستي عزبة نظيف بالسمطا، والزبايبة للتعليم الأساسي بمركز البلينا، ومدرسة نجع الرياينة الابتدائية بمركز ساقلتة، ومدرسة القرامطة شرق الابتدائية بسوهاج، ومدرسة أحمد حسين إسماعيل للتعليم الأساسى، ومدرستى آل كنعر، وساحل طهطا الابتدائية بطهطا، ومدرستي نجع قيزان وعبد الحميد الأحمر بمركز دار السلام) بالإضافة إلى عدد من المدارس الأخرى، وكذا الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لمعهد الفتيات الثانوي الأزهري بمدينة ناصر، ومعهد الإمام مالك النموذجي بجرجا، ومعهد فتيات الغنيمية الأزهري بالبلينا، مشيرًا إلى أنه تم توصيل خدمة الصرف الصحي لمدارس (ساحل طهطا - وبنت النيل - والمصرية اليابانية) بطهطا.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه يتم حاليًا أخذ عينات مياه من جميع المدارس بمحافظة سوهاج للاطمئنان على جودة المياه بالمدارس، وكذا تطهير الخزانات التي تم توصيلها مباشرة على الشبكة الداخلية للمياه بالمدارس.



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