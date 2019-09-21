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برلمان

تسبب ارتباك.. برلمانية تكشف موقف مقترح إنشاء هيئة مستقلة للتعليم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
ماجدة نصر عضو لجنة
ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
حسن رضوان
علقت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مقترح إنشاء هيئة مستقلة للتعليم بعيدة عن وزارة التربية والتعليم مكونة من عدد من خبراء التعليم المتخصصين في الملف التعليمي لإنشاء مناهج علمية تتناسب مع تطورات العصر.

وأضافت " نصر " فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أن أغلب الدول الأجنبية والعربية تمتلك هيئة عليا للتعليم بعيدة عن وزارة التربية والتعليم، وذلك الأمر ليس بجديد، مؤكدة على أن لجنة التعليم بالبرلمان كانت في تناقش هذا الأمر منذ فترة إلا أنها لم تعرض هذا الأمر بسبب منع وجود ارتباك وتصادم بين هذه الهيئة والمنظومة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم

وأوضحت النائبة أن الهيئة من أبرز المهام التي تقوم بها انها تضع استراتيجيات خاصة بالملف التعليمي من قبل مجموعة من المتخصصين والخبراء في هذا الملف إضافة إلى وضع السياسة العامة للنظام التعليمي في مصر، مؤكدة على أنه من الممكن أن يتم عرض انشاء هذه الهيئة مستقبلا.

أعلنت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية، عن تقديمها مقترحا برغبة لإنشاء هيئة مستقلة للتعليم بعيدة عن وزارة التربية والتعليم مكونة من عدد من خبراء التعليم المتخصصين في الملف التعليمي لإنشاء مناهج علمية تتناسب مع تطورات العصر.

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