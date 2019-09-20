وزير الأوقاف من البحيرة: دعاة تخريب الأوطان يصدون عن سبيل الله

بدأت اليوم الجمعة أولى فعاليات احتفالات محافظة البحيرة بالعيد القومى الذي يوافق التاسع عشر من شهر سبتمبر كل عام، في ذكرى مهمة بتاريخ مصر حيث يرتبط هذا الاحتفال بذكرى جلاء حملة فريزر عن مصر وليس كما هو شائع بين كثيرين بأن الاحتفال يوافق ذكرى انتصار أهالي رشيد في معركتهم الشهيرة ضد حملة انجلترا على مصر بقيادة فريزر.



أدى اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرةً من مسجد ناصر بمدينة دمنهور يرافقه الدكتور شوقي علام - مفتي الديار المصرية والدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف الذى أدى خطبة الجمعة اليوم وقام بالمصلين فى الصلاة و جاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله عز وجل" وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة



أكد وزير الأوقاف خلال الخطبة أنه من تعالى على الناس سواء بماله أو ولده أو بمنصبه فان عاقبته وخيمه في الدنيا والاخره فان الكبر والاستعلاء على الناس أكبر مظاهر نقمان النعمة ، مشيرًا الى ان الكبر عن سماع الحق والرجوع إليه هو من أخطر انواع الكبر وهذا هو حال الجماعات الضالة ممن لا يستمعون إلا لصوت أنفسهم و صموا آذانهم عن سماع الحق وذلك بسبب انعدام الدين والأخلاق لأن من يدعو إلى التخريب فإنه يصد عن سبيل الله ويقوم بترويج الأكاذيب والافتراءات لأحداث الفوضى.



ووجه وزير الأوقاف دعوته لمن ابتلي بهذا الداء العضال ان يعالج قلبه ويعرف قدر نفسه ويتقي الله تعالى مستشهدًا بقول الله عز وجل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" صدق الله العظيم .



وكان اللواء هشام آمنة محافظ - البحيرة قد استقبل الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف ، والدكتور شوقي علام - مفتي الديار المصرية ، لأداء شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرةً من مسجد ناصر بمدينة دمنهور ، بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة وقدم وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية التهنئة للمحافظ وشعب البحيرة راجين من الله دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والازدهار لمحافظة البحيرة ومواطنيها .



وأكد المحافظ بمناسبة الاحتفال بعيد البحيرة القومى الذى يوافق الذكرى التاريخية التى تصدى فيها الأجداد من شعب البحيرة العظام للعدوان الخارجي على مصر والذى طالما كان مترصدًا بمصرنا الغالية على مدار تاريخها، فإننا نشهد وقوف الأحفاد ضد الأحقاد والمؤامرات الداخلية والخارجية بكافة أشكالها ووقوفهم خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لدعم الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية.



ومن المقرر أن يشهد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة احتفال المحافظة بعيدها القومي من امام نادي رشيد الرياضي حيث يقوم بإيقاد الشعلة والتوجه للمنصة الرئيسية والسلام الوطني الجمهوري، ويلقى المحافظ كلمته كما يشهد الاحتفال طابور عرض الأعلام وسيارات المرور والحماية المدنية والإسعاف وسيارات ومعدات المحافظة وسيارات الزهور الخاصة بالوحدات المحلية..ويتضمن الاحتفال عرضًا لفريق الكاراتيه بمركز شباب رشيد وعرضًا للتربية والتعليم وعرضًا للثقافة (فرقة البحيرة للفنون الشعبية).