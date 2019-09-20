944 قطعة أثرية.. متحف ملوى يفتح ابوابه للجمهور الاحد مجانا

اعلن القائمون على متحف ملوى جنوب المنيا فتح أبواب المتحف للزيارة مجانا أمام الجمهور يوم الأحد 22 سبتمبر الحالى، من التاسعة صباحا، وحتى الخامسة مساء، بمناسبة مرور 3 سنوات على إعادة افتتاح المتحف امام المواطنين بعد ان تم تجديده وتطويره عقب حرقه من قبل الجماعات الإرهابية فى اغسطس 2013.



متحف ملوى جنوب المنيا أنشئ من 57 سنه وتحديدا فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1963 وكان آنذاك يتكون المتحف من طابقين بهما 4 قاعات عرضت بها الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية وآثار تونا الجبل والأشمونين وتل العمارنة وآثار مصر الوسطى.



وتعرض المتحف لأعمال عنف وسرقة عقب فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة اغسطس 2013 واستغرق المتحف لأكثر من 3 سنوات لاعادة الترميم والتطوير وتحويله الى تحفه فنية وثقافيه



ويضم المتحف 944 قطعة أثرية منها 441 قطعة قديمة و503 قطع جديدة من مخازن البهنسا والأشمونين ومخازن المنيا، وصلت التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير المتحف إلى 11 مليون جنيه موزعة بين محافظة المنيا التى قدمت مليون جنيه و150 ألفا من اعتمادات المحافظة، علاوة على منحة إيطالية قيمتها 4 ملايين جنيه فى صورة فاترينات للعرض الخاصة بالمتحف فى إطار مشروع مبادلة الديون.



وتم تغيير سيناريو العرض داخل المتحف ليبدأ بتمثال للأسرة وهى عامود المجتمع، وتضم قاعات العرض 3 قاعات فقط وتم تحويل القاعة الرابعة لمكان للأنشطة التعليمية للأطفال، بالإضافة إلى مكتبة بحث علمى لخدمة طلاب جامعة المنيا وأسيوط، خاصة دارسى الآثار بالكليات المختلفة.



كما تمت إضافة قاعة للمحاضرات حيث وجدت الإدارة الجديدة للمتحف أنه يجب تنشيط دور المتحف المجتمعى، وتم إعادة افتتاح المتحف فى 22 سبتمبر 2017 فى احتفالية كبيرة نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الاثار.

