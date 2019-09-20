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أخبار العالم

شاهد.. مشاجرة رهيبة بالشوم في حي النسيم بالسعودية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:53 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ألقت شرطة منطقة الرياض،القبض على عدد من الشباب الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشتركون في مشاجرةٍ جماعية، باستخدام العصي، وذلك بأحد الشوارع العامة في حي النسيم- شرقي العاصمة الرياض.

وذكرت صحيفة سبق أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على أطرافها، (12) وافدًا سوريًا، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نُسب إليهم لوجود خلافاتٍ سابقةٍ فيما بينهم، جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وأوضحت شرطة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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