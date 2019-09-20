حصاد الأزهر في أسبوع.. جراحة ناجحة في العين للإمام الأكبر في فرنسا .. رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا: الأزهر المنبر الكبير لاتحاد المسلمين حول العالم وإطلاق قوافل لـ7 محافظات للتوعية الأسرية

حصاد الأزهر في أسبوع

شهدت مشيخة الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، كان أبرزها إجراء شيخ الأزهر عملية جراحية ناجحة في العين بفرنسا، واستقبال وكيل الأزهر وفود دول خارجية.

ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه الأحداث.

كشف مصدر بمشيخة الأزهر، عن إجراء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عملية جراحية في العين في إحدى مستشفيات فرنسا، وخرج الإمام الأكبر بحالة جيدة بعد نجاح العملية.





وقال المصدر، إن الحالة الصحية للإمام الأكبر مستقرة ولا داعي للقلق، حيث تم الاطمئنان عليه من قبل الفريق المعالج.





فيما استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور نصرت رمضان، رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا، بمقر مكتبه بمشيخة الأزهر، وتناول اللقاء الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف، لنشر قيم السلام والتعايش والحوار بين أتباع الأديان.





وقال الشيخ صالح عباس، إن الأزهر الشريف يعمل على دعم المسلمين في شتى بقاع الأرض، مؤكدًا على استعداد الأزهر الشريف لتقديم كافة سبل الدعم لدولة مقدونيا، وإمدادهم بمناهج الأزهر الشريف بعدة لغات، لتساعدهم على فهم صحيح الدين الإسلامي الحنيف، فضلًا عن تدريب الأئمة والوعاظ من مقدونيا بأكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ.





من جانبه أثنى رئيس الجمعية الثقافية بمقدونيا على جهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشيدًا بدوره في نشر الوسطية والاعتدال، من خلال منهج الأزهر المعتدل الذي يعد حائط صد منيع لمواجهة التطرف والتشدد بكل أنواعه وأشكاله، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو المنبر الكبير لاتحاد المسلمين حول العالم.





كما استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، وفدًا من سيراليون برئاسة أحمد حسن بنجورا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بسيراليون، وعدد من الطلاب الوافدين من دولة سيراليون، بمشيخة الأزهر.





وأكد الشيخ صالح، أن الطلاب الأفارقة لهم مكانة خاصة في قلب مصر والأزهر، مشيدًا بدعم السيد رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر للطلاب الوافدين بالموافقة على تفعيل مبادرة " 100 مليون صحة للأجانب" بالأزهر الشريف، ومعاملة الأجانب نفس معاملة المصريين.





وأوضح وكيل الأزهر أن الأزهر يعمل على دعم الدول الأفريقية، لنشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الإرهاب والتطرف، ونشر صحيح الدين بالعديد من اللغات، عن طريق أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ التي تعمل على صقل مهارات الأئمة والوعاظ الوافدين، وإكسابهم الخبراتِ والأساليبَ العَصريّةَ التي تساعدهم على فهم القضايا الفكرية والفقهية في بلادهم، ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.





من جانبه أشاد أحمد حسن بنجورا، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بسيراليون، الدور المحوري لمبعوثي الأزهر الشريف بدولة سيراليون في نشر الوسطية والاعتدال، وخلق علاقة بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى تمتاز بالتسامح والمحبة والسلام.





كما أعرب أعضاء الوفد عن تطلع بلادهم لإنشاء الأزهر الشريف معهدًا أزهريًا بدولة سيراليون، ومعهدًا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبنائهم الوافدين، تساعدهم على تعلم اللغة العربية وفهم صحيح الدين الإسلامي الحنيف، ليكونوا سفراء في بلادهم يحملون الوسطية والاعتدال التي تعلموها بالأزهر الشريف.





وأطلق مجمع البحوث الإسلامية قوافل التوعية الأسبوعية إلى محافظات بني سويف وأسيوط والأقصر وجنوب سيناء ودمياط والقاهرة والإسكندرية، ضمن جهود المجمع التوعوية التي تستهدف جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الجهود التوعوية وانتشار الوعاظ بين الناس في مختلف أماكن تواجدهم.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير محمد عياد إن برنامج عمل القوافل يستهدف التركيز على المسئولية الأسرية تزامنا مع بداية العام الدراسي، من خلال حسن الرعاية لهم، والمسئولية التامة في الإنفاق، والتربية، والتأديب، والتوجيه، والمراقبة، والتعليم.





وأضاف عيّاد أن اللقاءات والندوات التي يعقدها أعضاء القوافل تركز على التحفيز على طلب العلم والتفوق العلمي في جميع المجالات والتخصصات المختلفة التي يحتاج إليها المجتمع، من خلال بيان أهميته في بناء الدول والأوطان.





وأكد الأمين العام أن الدولة تحتاج إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة التي تحصنهم فكريًا من الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة والشبهات التي تروج لها الجماعات الإرهابية.





كما شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر الحوار بين ممثلي الديانات العالمية التقليدية، والذي يعقد في أستانة عاصمة كازاخستان.





وقال الأمين العام خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب _ شيخ الأزهر إن هذا اللقاء واحد من اللقاءات المهمة؛ إذ يأتي في وقت يموج فيه العالم بالكثير من ألوان الظلم والصراعات، وهناك من يحاول ربط هذه الأمور بالأديان والقائمين على أمرها.





أضاف عياد أن الإسلامُ قد كفل حريةَ الاعتقاد وقرر حق كل إنسان في أداء شعائر دينه، وشرع له الأحكام التي تضمن له صيانة هذه الحرية، وتمنعها من أي اعتداء؛ إذ إن منهجه يقوم على الحجة والإقناع بالدليل.





وأكد الأمين العام أن الحرية الدينية هي أولى حقوق الإنسان التي يثبت بها وصف الإنسان، فالذي يسلب إنسانًا حرية اعتقاده إنما يسلبه إنسانيته ابتداء، ولقد سلك الإسلام لحماية حرية الاعتقاد طرقًا عدة منها: منع الإكراه، فليس لأحد أن يُكره أحدًا على الدخول في الدين، أوجب على صاحب العقيدة الفرار بعقيدته متى خاف عليها، أو أحس بعدوان عليها.





وأوضح عياد أن الإسلام جعل لحرية الاعتقاد أُسسًا تقوم عليها؛ منها: اعتبار الكرامة الإنسانية أساسًا للتعامل، اعتبار الاختلاف سُنة كونية، اعتبار العدل أساسًا للعلاقة بين الناس جميعًا مسلمين وغير مسلمين، أصدقاء وأعداء.





أشار الأمين العام إلى أن الإسلام وضع للحرية ضوابط عامة منها: الموازنة بين الحقوق والواجبات: فكما أن من الحرية المطالبة بالحقوق، فإن من ضوابطها الالتزام بالواجبات لأنها حقوق الآخرين، والالتزام في الحرية الشخصية بعدم تجاوز حدود العدل والإنصاف، وعدم المساس بالأنظمة العامة للمجتمع.



