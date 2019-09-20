سرقة 22 مليون برميل من النفط بقيمة 1.35 مليار دولار

تسببت السرقة وأعمال التخريب في خسارة نيجيريا، أهم الدول الأفريقية المنتجة للنفط والعضو في منظمة أوبك، في خسارة 22 مليون برميل خلال 6 أشهر، قيمتها 1.35 مليار دولار.





وأعلن المجلس الاقتصادي الوطني النيجيري أمس الخميس، خلال اجتماع في مقر الرئاسة في أبوجا، أن 22.6 مليون برميل نفط خام فُقدوا خلال 6 أشهر في الفترة الممتدة بين يناير ويونيو، تبلغ قيمتها نحو 1.35 مليار دولار، وفقا لـ رويترز.





وحذر مسؤولون من أن الخسارة سوف تتضاعف إذا لم يتم حل المشكلة.





وسجلت أكبر خسارة للنفط بلغت 9.2 مليون برميل في خط أنابيب "نيمبي كريك"، الذي ينقل النفط من محطة في بوني إلى ولاية باييلسا والقادر على ضخّ 150 ألف برميل في اليوم.





وفي خط أنابيب "ترانس نيجر" الذي يغذي محطة "أفام 6" للكهرباء في ولاية ريفرز، بلغت الخسائر 8.6 مليون برميل خلال 6 أشهر.





ونيجيريا البالغ احتياطها من النفط والغاز الطبيعي 70 مليار برميل، هي ثاني منتج للنفط الخام في إفريقيا، وتنتج يوميا مليوني برميل.





وأتاحت عقود من إنتاج النفط للمسؤولين الحكوميين جمع ثروات ولشركات أجنبية كبرى تحقيق أرباح طائلة، فيما لا يزال معظم النيجيريين يعيشون في الفقر، وخصوصا سكان ولاية دلتا النيجر الغنية بالنفط والغاز.



