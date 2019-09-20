ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس شخص أنشأ كيان تعليمي وهمي بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:06 م
صدى البلد
أحمد على
قرر رئيس نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، حبس شخص، قام بإنشاء كيان تعليمى وهمى"أكاديمية " ومنع الدراسين شهادات مزورة، مقابل مبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال المبلغين وشهود العيان .

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، توصلت إلى قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة ، بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، (للتدريب والدراسات المتخصصة) وترويجه شهادات (مزورة)، وقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بإسم إحدى الأكاديميات للتدريب والدراسات المتخصصة لإعلان عن نشاطه المشار إليه، وبالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش الأكاديمية عثر على ما يلى:( 65 ) شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الجهات (مزورة)،و( 44 ) شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية تفيد عملهم بالأكاديمية بمهنة أخصائى مساحة وخرائط وهمية ، و(19) إفادة صادرة من الأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد قيدهم بالأكاديمية للدراسة بها على خلاف الحقيقة ، و(14) شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية فى مجال المساحة العامة بأسماء أشخاص مختلفة ومنسوبة لبعض الجهات (مزورة) .

كمية كبيرة من شهادات دبلومه خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم الجامعة ( مزورة )، و كمية كبيرة من شهادات إجتياز دبلومه المساحة والعمل على الأجهزة المساحية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لإحدى الجهات وممهورة بأكلاشيه ذات الجهة، وكمية من صور بطاقات رقم قومى وشهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه، بغرض التربح ماليا من وراء ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روج لـ شهادات مزورة.. حبس صاحب الأكاديمية الوهمية بطنطا 4 أيام

ضبط شخص أنشأ كيانا تعليميا دون ترخيص للنصب على أهالى الغربية

حبس شخص لإدارته كيان تعليمى بدون ترخيص بطنطا

الداخلية تضبط أكاديمية وهمية للتدريب والدراسات المتخصصة بالغربية

ترشيحاتنا

الخياط: شركات خاصة تبيع الكهرباء للمصانع بأسعار منافسة للحكومة

فيديوجراف| هند القحطاني تسيء للمعلمات السعوديات

يسجل 16.60 جنيه للبيع .. سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 20-9-2019 .. فيديو

الشعب يعترض.. جدل في إندونيسيا بسبب قرار حظر الزنا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

قصة خلاف بين شادية وتحية كاريوكا بسبب زوجها رقم 11

صفعة مصرية للجماعة الإرهابية..68% من مشاهدي مكملين يرفضون دعوات التظاهر

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

اللحم والحمام فيهما سما قاتل.. وفاة عروسين ليلة دخلتهما بسوهاج

٩ أشهر اغتصاب.. قاصر كرادسة: أبويا واعمامى نهشو لحمي وصورونى عارية

إشادة بزوجته.. لماذا سخر جمهور مهرجان الجونة السينمائي من حسن الرداد.. صور

هل تعود بي أوت... تغريم بي إن سبورتس القطرية أموالا ضخمة لصالح عرب سات

تعليق صادم من حلمي طولان على تعيين حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

مفاجأة .. والد وأعمام قاصر كرداسة يعترفون باغتصابها ومواقعتها جنسيا

السعودية: منح تأشيرة خروج نهائي للوافد بهذه الشروط

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقلة نوعية فى قطاعات الدولة .. تعاون مصرى سعودى لدعم التحول الرقمى .. صور

إطلالة محتشمة.. يارا تكشف تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بـ كتف وردة.. ياسمين الخطيب تبرز جمالها فى فستان أبيض أنيق