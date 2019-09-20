حبس شخص أنشأ كيان تعليمي وهمي بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر رئيس نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، حبس شخص، قام بإنشاء كيان تعليمى وهمى"أكاديمية " ومنع الدراسين شهادات مزورة، مقابل مبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال المبلغين وشهود العيان .



كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، توصلت إلى قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة ، بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، (للتدريب والدراسات المتخصصة) وترويجه شهادات (مزورة)، وقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بإسم إحدى الأكاديميات للتدريب والدراسات المتخصصة لإعلان عن نشاطه المشار إليه، وبالاستعلام من الجهات المعنية بالغربية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.



وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش الأكاديمية عثر على ما يلى:( 65 ) شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الجهات (مزورة)،و( 44 ) شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية تفيد عملهم بالأكاديمية بمهنة أخصائى مساحة وخرائط وهمية ، و(19) إفادة صادرة من الأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد قيدهم بالأكاديمية للدراسة بها على خلاف الحقيقة ، و(14) شهادة إتمام الدراسة بالأكاديمية فى مجال المساحة العامة بأسماء أشخاص مختلفة ومنسوبة لبعض الجهات (مزورة) .



كمية كبيرة من شهادات دبلومه خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم الجامعة ( مزورة )، و كمية كبيرة من شهادات إجتياز دبلومه المساحة والعمل على الأجهزة المساحية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لإحدى الجهات وممهورة بأكلاشيه ذات الجهة، وكمية من صور بطاقات رقم قومى وشهادات تخرج بأسماء أشخاص مختلفة.



وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه، بغرض التربح ماليا من وراء ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.



