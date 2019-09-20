التعليم الأزهري في أسبوع.. غلق باب التحويل بين الشعب والأقسام بالكليات .. إعلان الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعة .. واعرف خطوات استخراج فيزا للدفع الإلكتروني للطلاب

حصاد التعليم الأزهري في أسبوع

جامعة الأزهر تغلق باب التحويل بين الشعب والأقسام داخل الكليات

الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الأزهر 2019

خطوات استخراج فيزا لطلاب الأزهر من أجل الدفع الإلكتروني

جدول تسكين الطلاب في مدن الأزهر الجامعية

الأزهر لـ مديري الإدارات: حصة القرآن في أول اليوم الدراسي وسد العجز في المحفظين



شهد التعليم الأزهري، في قطاعيه بالجامعة والمعاهد الأزهرية، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وقرارات مهمة، نرصدها في التقرير التالي.



في البداية، أغلقت جامعة الأزهر، باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر والكليات المختلفة والشعب والأقسام المختلفة، ولن يلتفت لأي طلب تحويل بعد ذلك



وقالت جامعة الأزهر إنه يحظر التحويل لكل من الآتي:

1- الطلاب الحاصلين على شهادة تخصص القراءة بكلية القرآن بطنطا.

2- الطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة المقيدات بشعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف وكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة وأسوان ومدينة العاشر من رمضان.



وأوضحت جامعة الأزهر أنه لا يجوز التحويل ونقل القيد للحاصلين على المؤهل الدراسي قبل افتتاح الكليات والشعب التى يرغبون في التحويل إليها، حيث لا يوجد حد أدنى لهذه الكليات والشعب عام حصولهم على المؤهل.



وأشارت جامعة الأزهر إلى أنه لا يجوز التحويل أو نقل القيد إلى الكليات أو الشعب أو المعاهد التى تعقد لها اختبارات قبول من أى نوع وهي "كلية الدعوة، كليات التربية، كلية التربية الرياضية، شعبة التربية بكليات الدراسات الإنسانية، رياض الأطفال بكلية الدراسات الإنسانية، بالقاهرة معهد التمريض، كلية التمريض للبنات".



وأضافت جامعة الأزهر في بيانها أنه لا يجوز تحويل الطلاب والطالبات الذين منحوا فرصا استثنائية للتقدم لأداء الامتحان من الخارج، ولا يجوز للطالب أو الطالبة العدول عن التحويل أو نقل القيد بعد الموافقة عليه واعتماده مهما كان الأسباب.



ولفتت جامعة الأزهر إلى أن التحويل ونقل القيد بين الكليات والشعب مسموح به مرة واحدة خلال العام الجامعي الواحد، ولا يجوز ذلك بعد انتهاء المواعيد، كما لا يجوز للطالب بعد الموافقة على التحويل واعتماده المطالبة بالسكن الجامعي، حيث إن ذلك تم بناءً على رغبته ويستثنى من ذلك الذي يتم نقله لشعبة أو لكلية ليس لها نظير في منطقته الجغرافية التابع لها.



الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الأزهر، أعلنت عنها الجامعة، وتتضمن ما يلي: أصل شهادة الثانوية الأزهرية 2019 وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.



كما تتضمن الاوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر، أصل خطاب التنسيق المرشح على أساسه الطالب للكلية "بطاقة الترشيح" وصورتين منها، ونموذج 6 جند من القسم أو المركز التابع له الطالب ، ونموذج 2 جند من البريد ، و12 صورة شخصية 4x6 مكتوب عليها اسم الطالب، و3 صورة من بطاقة الرقم القومي.



وأعلنت جامعة الأزهر أن موعد بدء الدراسة بجميع الكليات للعام الجديد 2019-2020 سيكون يوم 21 سبتمبر المقبل.



وبلغت نسب القبول بكليات القمة الأدبي البنين كالآتي : كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة دراسات إسلامية لغة ألمانية نسبة 88،73%، وقسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 86،98 %، وقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 84،60%، وقسم الدراسات الإسلامية بالفرنسية 83،81% .



أما كليات الأدبي البنات فنسب القبول بها كالآتي : دراسات إسلامية تفهنا الأشراف قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 93،17%، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،02 %، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،54 % ، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 91،59%.



كما بلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54%، وطب بنين دمياط 95،08%،وطب بنين أسيوط 94،77%، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62%، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 %، وصيدلة بنين اسيوط 93،23%، وهندسة بنين القاهرة 91،23%، وهندسة بنين قنا 90،77%.



أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62%، وطب بنات دمياط 96،15%، وطب بنات أسيوط 95،69%، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85%، وصيدلة بنات القاهرة 95،31%، وصيدلة بنات أسيوط 94،92%، وهندسة بنات القاهرة 93،23%، وكلية التمريض للبنات 92،46%.



ووافقت جامعة الأزهر، على بدء العمل بنظام الدفع الإلكتروني في تحصيل الرسوم بكافة أنواعها من الطلاب بجميع الكليات على مستوى القاهرة والأقاليم.



ويمكن للطلاب الحصول على الفيزا لإمكانية الدفع الإلكتروني من خلال هذه الخطوات:

1- الذهاب إلي أقرب فرع للبنوك (الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي).

2- عمل طلب حصول على فيزا مسبقة الدفع للاستخدام في مصروفات الجامعة

3- الدفع في خزينة البنك 15 جنيه لتفعيل الكارت

4 - يتم عمل الفيزا مجانا لجميع الطلاب بناءً على تعاون بين الجامعة وهذه البنوك



وكشف مصدر بجامعة الأزهر، أن الجامعة، حددت البنوك الذي سيتم التعامل من خلالها وإصدار بطاقة الدفع "الفيزا" للطلاب منها وهي: الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي.



وأوضح، أن بطاقة الدفع الالكتروني "الفيزا": تستخدم في سداد المستحقات المالية الحكومية ومنها المصروفات الجامعية، وكل ما يتعلق بالتعاملات المالية داخل الجامعة.



وناشدت الجامعة، الطلاب والطالبات، بضرورة باستخراج فيزا الدفع الحكومي من أي فرع من فروع البنوك السابقة ليتمكن من إنهاء أي إجراءات أو تعاملات تتطلب رسومًا للجامعة.



وتفتح جامعة الأزهر، غدا السبت الموافق 21 سبتمبر، باب تسكين المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة للطلاب والطالبات.



وأوضحت أنه تم وضع جدول زمنى للتسكين على النحو التالي :

* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "ممتاز" السبت والأحد.

* الفرقة الثالثة تقدير "ممتاز" الاثنين والثلاثاء.

* الفرقة الثانية تقدير "ممتاز" الأربعاء والخميس.

* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "جيد جدا" السبت 28 /9 والأحد .

* الفرقة الثالثة تقدير "جيد جدا" الاثنين والثلاثاء، والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم الأربعاء والخميس.



كما يتم تسكين المناطق النائية حسب الجدول المعلن وفقا للتقديرات، والحالات الخاصة يتم تسكينهم في أي وقت بدء من يوم السبت ٢١ سبتمبر الحالي.



وطالب رئيس الجامعة أبناءه من الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالجدول الزمني منعا للتزاحم، والذي روعي فيه التيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات، ولن يتم تسكين أحد إلا حسب الجدول المعلن .



من ناحية أخرى، نبه قطاع المعاهد الأزهرية على مديري الإدارات التعليمية بضرورة سد العجز في حصص القرآن من خلال معلمي القرآن من المعاهد المجاورة والذين لم يكتمل نصابهم القانوني من الحصص وفي حالة استمرار العجز يتم الاستعانة بمعلمي اللغة العربية والشرعية من نفس المعهد والذين لم يكتمل نصابهم القانوني في الحصص.



وناشد قطاع المعاهد بضرورة الاستعانة بمحفظي القرآن الكريم والذين تم تحويلهم الي وظائف أخرى تناسب مؤهلاتهم الدراسية على أن يكونوا من نفس المعهد وذلك لمن يرغب منهم على الا يتحمل الأزهر أي أعباء مادية نتيجة الاستعانة بهم وينبغي التوقيع على إقرار منهم بهذا الشأن



كما شدد القطاع على أن تكون حصص القرآن الكريم في بداية اليوم الدراسي وليس في آخره وحسب الامكانيات المتاحة للمعهد.