وزير الأوقاف عن مروجي الشائعات: البزيء لا يمكن أن يكون صادقا .. فيديو

حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من خطورة الكلمة وتناقل الأخبار الكاذبة مستشهدا بقوله تعالى "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ".



وأضاف وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة، في مسجد ناصر بمدينة دمنهور، أن من يرى خبرا أمامه محفوفا بالشتائم والبذاءة عليه ألا يصدقه قائلا "البزيء لا يمكن أن يكون صادقا" مؤكدا أن النبي لم يخرج من فمه كلمة فحش قط.



وأشار إلى أن الشخص الذي يكثر من السب والطعن في الأعراض فهذا شخص فاسق لأن الإسلام نهانا عن الخوض في الأعراض ورمي الناس بالباطل.



واستشهد بحديث النبي "من حفظ ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة".