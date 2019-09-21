برلماني يطالب ببيع الأراضي المخالفة لـ زيادة راتب المعلم

علق مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على المقترح المقدم من النائبة منى جاب الله لزيادة رسوم المدارس الحكومة لـ 900 جنيه، مؤكدا أن الدستور يؤكد على مجانيه الصحة والتعليم، معقبًا:" في ناس مش قادرة تدفع 120 جنيها هتدفع 900 ازاي؟.





وأضاف "كمال الدين" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك فرقا بين التعليم المجاني والتعليم غير المجاني، الدستور كفل حق التعليم المجاني للمواطن لأسباب وهي عدم قدرة المواطن البسيط على الدخول في المدارس غير المجانية مثل الخاصة وغيرها.





وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن زيادة راتب المعلم ضرورة للحفاظ على بقاء المنظومة التعليمية وتطويرها على أكمل وجهة ولكن لابد من ابعاد المعلم عن مجانية التعليم، وزيادة راتب المعلم عن طريق زيادة حصة موازنة وزارة التربية والتعليم من جانب الحكومة او عن طريق بيع الاراضي التي كان يستحوذ عليها المخالفين وتم ضبطها وإضافة مواردها للتعليم.





يأتي ذالك بعد أن أعلنت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية، عن تقديمها مقترحا برغبة بتحسين دخل المعلمين بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعليم، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان خلال دور الانعقاد القادم.





وأضافت "جاب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دخل المدرس في المدارس الحكومية لا يتناسب مع حجم المسؤولية التي يتحملها في كيفية توصيل المعلومة إلى الطلاب وخروج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر إلى السماء، وذلك يجعل منه شخصا غير قادر على توصيل المعلومة للطالب بالشكل المطلوب.



