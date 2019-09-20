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أخبار البلد

55 معهدا خاصا.. نقيب المهندسين: العملية التعليمية تحولت إلى تجارة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:23 م
نقيب المهندسين -
نقيب المهندسين - هاني ضاحي
شيماء مجدي
قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر ان العملية التعليمية تحولت خلال عدة سنوات ماضية الي عملية تجارية نتيجة وجود اكثر من 55 معهدا هندسيا خاصا ، إضافة إلي الجامعات الحكومية مما اسفر عن فائض من خربجي التعليم الهندسي في مصر مشيرا الى ان هذا جاء بالسلب علي المهنة والمهندسين والنقابة.

وتابع :"سعينا جميعًا أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى ونجحنا بفضل الله في إيقاف إصدار تراخيص للمعاهد الهندسية الخاصة علي ان تحدد الأعداد طبقًا للتخصصات وحاجة سوق العمل ونجحنا أيضًا في تحديد مجموع القبول بالمعاهد الهندسية والتي كانت تقبل من قبل 62% و65% ليصل الحد الأدنى للقبول ل 80% ‘‘فاكثر‘‘ كذلك تم تكوين لجتة بقطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات خاصة بتقييم ومراجعة الاداء واتخاذ الإجراءات التصحيحة اللازمة.

كما تحدث نقيب المهندسين عن مشاركة النقابة في تفعيل قانون التصالح ولائحته التنفيذية من خلال تشكيل اللجان واعتماد التقارير لافتا ان هذه المشاركة تدل على عودة النقابة لدورها كاستشاري هندسي للدولة، مشيرا الى ان نقابة المهندسين تتناول هذا القانون الهام من خلال دعمها هندسيا للدولة ومن خلال الأمانة المهنية ‘‘حيث الدقة فيما يتم تقديمه بالتقارير‘‘.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إنجاح عجلة التنمية وبناء مصرنا الغالية .

جاء ذلك أثناء احتفالية نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم برئاسة المهندس هشام والى بيوم التفوق لأبناء المهندسين بمختلف الشهادات العامة وحملة الماجستير والدكتوراه وحفظة القرآن الكريم؛ وهنأهم النقيب عام المهندسين بتفوق ذويهم معربا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بابنائهم للعام الثاني علي التوالي متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق مشددا علي انه ‘‘يوم حصاد للمتفوقين واسرهم‘‘.

ومن جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أن القيادة السياسية للدولة تولي المتفوقين والمبدعين اهتمامًا خاصا كونهم مستقبل مصر القادم لتستمر عجلة التنمية.
55 معهدا خاصا.. نقيب المهندسين: العملية التعليمية تحولت إلى تجارة
55 معهدا خاصا.. نقيب المهندسين: العملية التعليمية تحولت إلى تجارة
55 معهدا خاصا.. نقيب المهندسين: العملية التعليمية تحولت إلى تجارة
55 معهدا خاصا.. نقيب المهندسين: العملية التعليمية تحولت إلى تجارة
55 معهدا خاصا.. نقيب المهندسين: العملية التعليمية تحولت إلى تجارة
55 معهدا خاصا.. نقيب المهندسين: العملية التعليمية تحولت إلى تجارة
55 معهدا خاصا.. نقيب المهندسين: العملية التعليمية تحولت إلى تجارة

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