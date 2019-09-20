لمسة وفاء.. القومي لأسر الشهداء ينظم رحلة ترفيهية بالإسكندرية.. صور

وجه اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، أمين عام المجلس القومي، المكتب الإقليمي بالإسكندرية بتنظيم رحلة ترفيهية لأسر الشهداء والمصابين في إطار البرنامج الترفيهي والتثقيفي (صيف ٢٠١٩) .



ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي الوطن.



و نظم المجلس القومي رحلة ترفيهية لعدد من أسر شهداء ومصابي محافظة الأسكندرية بشاطئ البوريفاج صباح اليوم الجمعة .