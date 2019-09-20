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برلمان

ائتلاف حب الوطن: السيسي حول مصر لدولة منتجة والجيش صمام الأمان للوطن

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:34 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
أكد ائتلاف حب الوطن، دعمه ومساندته للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي نجح في تحويل مصر من دولة مستهلكة لدولة منتجة من خلال المشروعات القومية العملاقة، التي تم إنجازها في فترة زمنية قياسية مقارنة بالدول المتقدمة.

من جانبه قال أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي و الجيش المصري العظيم، يتعرضون للهجوم المتكرر من الخارج، لمحاولة إثنائهم عن تكملة المسيرة وتوقف المشروعات التنموية والخدمية العملاقة التي يتم افتتاحها، لأنهم يرغبون في تخلف الوطن ووقف مسيرة الإنجازات به.

وتابع المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، في بيان صادر عن الائتلاف، لذا وجدنا تلك الحملة الممنهجة من " الشائعات المضللة أو الفيديوهات المفبركة" الهادفة للنيل من الوطن وقيادته ومؤسساته، و بدورنا في ائتلاف حب الوطن والمؤسسات الأهلية التابعة له، وجدنا أنه وجب التأكيد من قبلنا و من قبل كل مواطن مصري شريف حريص على وطنه، دعم و مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري العظيم صمام الأمان للوطن ضد أي خطر يحيط به، وجميع أجهزة الدولة، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الوطن.

و شدد عقبي في نهاية البيان، على أن المصريين متماسكون صفا واحدا في سبيل الحفاظ على الدولة المصرية و مؤسساتها، داعيا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بقيادتها الواعية و شعبها الأبي و جيشها العظيم و شرطتها الباسلة.

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