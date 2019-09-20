تشديدات أمنية بمحيط ستاد برج العرب قبل مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر

يشهد محيط ستاد برج العرب بالإسكندرية، تشديدات أمنية مكثفة قبل انطلاق مباراة السوبر المصري، بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك.



ويتلقي الأهلي مع الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في كأس السوبر المصري.



وانتشرت اللجان الأمنية على الطرق المؤدية للاستاد لتفتيش جميع السيارات، وانتشار قوات للحماية المدنية وعربات الإسعاف بجميع مداخل ومخارج مدينة برج العرب وكافة الطرق المؤدية إلى الاستاد.



وانتشرت عدة نقاط أمنية من إدارة المرور، ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد، ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية.