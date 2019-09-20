احذر.. السجائر الإلكترونية تتسبب في تحجر رئة شاب

عندما تستخدم الآنية أو المقلاة لطهي وجباتك المفضلة، بمجرد الإنتهاء من الطهي وتفريغ الطعام في الأطباق تجد رواسب الزيوت قد كونت مادة زيتية لاصقة إذا تركت تجف وتتحجر، وعند محاولة إزالتها تواجهك صعوبة كبيرة، هذا بالظبط هو ما تحولت إليه رئة شاب أمريكي في الـ19 من عمره، حيث تكونت على جدار الرئة مادة تشبه بقايا الزيوت في الأواني.



لم يستطع «أنتوني» التنفس وشحب وجهه، وتم نقله إلى المستشفى بسرعة في حالة خطرة وبرئة تشبه رئة عجوز مدخن في الـ60 من عمره، وبإجراء الأشعة والفحوصات وجد الأطباء تلك المادة التي كونتها السجائر الإلكترونية قد تسببت في سحب الأكسجين من رئتي الشاب الذي كان يدخن الـVape منذ عامين فقط وفقًا للدايلي ميل.



تم نقله لأول مرة إلى المستشفى يوم الأحد 8 سبتمبر بعد إصابته بسعال، حيث افترض الأطباء أنه مصاب بالتهاب الشعب الهوائية وأعطوه المضادات الحيوية، مؤكدين بأنه سيتعافى في غضون أيام قليلة، لكن بعد يومين بدا أنتوني شاحبًا مريضًا، لذلك عاد إلى غرفة الطوارئ، ورجح الأطباء إلى أنه ربما أصيب بنوع خفيف من الالتهاب الرئوي، الذي يشعل الرئتين وقد يملأها بالسوائل.



وصفوا له الأدوية لكن حالته تدهورت أكثر، حيث أمضى ليلة الأحد في السعال قبل العودة إلى المستشفى يوم الاثنين، وقد كشفت الاختبارات بأن مستويات الأكسجين في رئتيه بلغت مستوى خطير 36% أي أقل من 90%، ويقوم الأطباء الآن بضخ الأكسجين الساخن بالرطوبة في رئتي أنتوني للمساعدة في تسييل بعض الزيوت الصلبة.



يخرج السائل على هيئة سعال مزيج من اللون البني والأخضر الداكن وأحيانًا يشوبه الدم، ويرجع ذلك إلى ألوان النكهات التي استخدمها في السجائر مثل التوت الأزرق، الأسماك السويدية، الحلوى القطنية والقرفة.