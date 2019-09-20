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حوادث

طعنات في الرأس والرقبة.. العثور على زوجين مذبوحين داخل شقتهما في الفيوم

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:28 م
اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
الفيوم - نبيل أبو السعود
عثرت أجهزة الأمن بالفيوم فجر اليوم على زوجين فى العقد السادس من العمر، مذبوحين داخل شقتهما بمساكن حى جنوب مدينة الفيوم.

تلقى اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد مصطفى المصرى رئيس مأمور مركز شرطة قسم ثان الفيوم بالحادث.

تبين من المعاينة المبدئية أن الجثتين لزوجين مسنين، عثر عليهما مقتولين فى شقتهما بمساكن حى جنوب بمدينة الفيوم، وبهما طعنات بالرقبة والرأس والبطن، وملقيان فى حجرة نومهما.

تبين من تحريات المقدم محمد دعبس رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم ثان والنقيب محمد ممدوح معاون المباحث، أن المجنى عليهما يعملان فى بيع الأجهزة والأدوات الكهربائية بنظام التقسيط، ومشهود لهما بالأخلاق الحميدة والطيبة بين أهالى المنطقة، وليس لهما أولاد سوى ابن بالتبنى يعمل حاليا خارج البلاد، ويرجح أن سبب الحادث بدافع السرقة.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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