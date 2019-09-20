تراخيص ومواصفات.. إغلاق 26 منشأة طبية مخالفة في المنيا

العديد من قرارت الغلق الإدارى اتخذتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا تجاة المنشآت الطبية الخاصة المخالفة خلال الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية لإعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم وأحكام الرقابة والمتابعة.



وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات إغلاق إداري لـ 4 مراكز للعلاج الطبيعي بمدينة المنيا، وذلك خلال إحدى الحملات التفتيشية المكبرة التي تنفذها مديرية الصحة على المنشآت الطبية ، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.



وأوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود تراخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.



وأضافت وكيل الوزارة ، أن المديرية لا تألوا جهدًا في تنظيم الحملات التفتيشية بصفة دورية على كافات المنشآت الخاصة من (مستشفيات، مراكز طبية، عيادات خاصة، معامل) لإحكام الرقابة والمتابعة والتأكد من مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.



وأضافت أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات إغلاق إداري لـ26 منشأة طبية خاصة مخالفة.



جاءت قرارات الإغلاق لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، عقب المرور على 290 منشأة خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت للاشتراطات والضوابط الصحية.



وفى سياق متصل حررت المديرية 259 محضرا مخالفا للاشتراطات الصحية، كما أعدمت 836 كيلو من المواد الغذائية و112 لترا من المواد السائلة خلال حملة نفذتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية "المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين" ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.