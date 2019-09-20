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سيارات

تعرف على أسعار نيسان 2020 في مصر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:40 م
أسعار نيسان 2020
أسعار نيسان 2020 في مصر
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن اسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار نيسان في مصر اليوم 20-9-2019.

نيسان nissan:
صني sunny تبدأ من 223000 حتى 245000 لأعلى فئة
سنترا sentra تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة
كشكاي qashqai تبدأ من 509000 حتى 469000 لأعلى فئة
جوك julke بسعر 355000

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