تعرف على أسعار نيسان 2020 في مصر

تشهد أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن اسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار نيسان في مصر اليوم 20-9-2019.



نيسان nissan:

صني sunny تبدأ من 223000 حتى 245000 لأعلى فئة

سنترا sentra تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة

كشكاي qashqai تبدأ من 509000 حتى 469000 لأعلى فئة

جوك julke بسعر 355000