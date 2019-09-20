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مرأة

خطفت الأنظار.. شاهد إطلالات يسرا منذ بداية مهرجان الجونة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 03:39 م
يسرا فى الجونة
يسرا فى الجونة
قسم المرأه
شهد أمس الخميس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينامي في دورته الثالثة والذي يستمر حتى يوم 27 من الشهر الجاري، وتألقت الفنانة يسرا كاعادتها وأطلت بفستان طويل بأكمام مكشوفة ومزين بالترتر اللامع. 

ودائما ما تتميز الفنانة يسرا، بجمال رقة إطلالتها والتى تجذب عدسات كاميرات المصورين لها في مختلف المناسبات، فبرغم من تخطيها الخمسين إلا أنها تختار ما يبرز جمال ورقة ملامحها. 

وأطلت يسرا فى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية بإطلالة ساحرة وجذابة وكان الفستان باللون الأسود والنحاسي، وكشفت يسرا خلال مقابلة تليفزونية أنه من تصميم أنطوان القارح. 

أما عن ظهورها فى الدورة الأولى للمهرجان فتألقت يسرا بإطلالة كلاسيكية بـفستان أحمر جذاب، وكان الفستان من تصميم يوسف الجاسمي. 

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