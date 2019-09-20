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برلمان

يخالف الدستور .. برلمانية تتحفظ على مقترح زيادة رسوم المدارس الحكومية لـ 900 جنيه

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:36 م
زيادة رسوم المدارس
زيادة رسوم المدارس الحكومية
حسن رضوان
تحفظت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على المقترح المقدم من النائبة منى جاب الله لزيادة رسوم المدارس الحكومية لـ 900 جنيه، مؤكدة أنه نص الدستور يؤكد على مجانيه الصحة والتعليم.

وأضافت "نصر" في تصريحات خاصه لـ"صدى البلد"، أن الغرض من المقترح المقدم من النائبة هو زيادة راتب المعلم لـ 5 آلاف جنيه لإخراج جيل واعد، لافتة إلى أن هناك طرقا أخرى يمكن زيادة راتب المعلم دون المساس بمجانية التعليم، وهي عن طريق زيادة حصة موازنة وزارة التعليم لرفع راتب المعلم أو عن طريق صندوق الوقف الخيري للتعليم أو الاستثمار وغيرها من الطرق.

وأكدت النائبة أن مصر تعاني من ارتفاع نسبة الأمية في مصر وزيادة رسوم المدارس الحكومية يؤدي إلى زيادة أضعاف النسبة الموجودة حاليًا في ظل وجود ظروف اقتصادية سيئة لدى بعض الاسرة والاهالي التي تجعلهم لا يستطيعون تعليم ابنائهم لهذه الأسباب.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية، عن تقديمها مقترحا برغبة بتحسين دخل المعلمين بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة للتعليم، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان خلال دور الانعقاد القادم.

وأضافت "جاب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دخل المدرس في المدارس الحكومية لا يتناسب مع حجم المسؤولية التي يتحملها في كيفية توصيل المعلومة إلى الطلاب وخروج جيل واعد قادر على رفع اسم مصر إلى السماء، وذلك يجعل منه شخصا غير قادر على توصيل المعلومة للطالب بالشكل المطلوب.

وفي هذا الصدد أوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هذا يدفع أولياء الامور للاعتماد على مجاميع التقوية والدروس الخصوصية وغيرها، مؤكدة أن هذا المقترح يتضمن زيادة راتب المعلم لـ 5000 جنيه عن طريق زيادة رسوم المدارس إلى 900 جنيه في السنة يتم تقسيطها إلى 100 جنيه في الشهر حتي يستطيع الجميع أن يدفعوا هذه المصاريف بشكل ميسر، فضلا عن الحصول على مستوى تعليمي عال يتناسب مع تطورات العصر مما يخلق جيلا واعدا ينافس الكفاءات العلمية.

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