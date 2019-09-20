أسعار رينو ميجان 2019 اليوم في مصر

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها الاقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار رينو اليوم في مصر 20-9-2019 .



اسعار رينو ميجان 2019



أسعار السيارات رينو renault :



لوجان logan تبدأ من 188000 حتي 247000 لأعلى فئة

سانديرو sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 لأعلى فئة

ستيب واي stepway بسعر 256000

اسعار رينو ميجان 2019

ميجان megane تبدأ من 293000 حتى 430000 لأعلى فئة

كابشر captur تبدأ من 337000 حتى 367000 لأعلى فئة

كادجار kadjar تبدأ من 394000 حتى 465000 لأعلى فئة