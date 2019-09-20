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سيارات

أسعار رينو ميجان 2019 اليوم في مصر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:26 م
اسعار رينو ميجان
اسعار رينو ميجان 2019
اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها الاقتصادية» فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار رينو اليوم في مصر 20-9-2019 .

اسعار رينو ميجان 2019

أسعار السيارات رينو renault :

لوجان logan تبدأ من 188000 حتي 247000 لأعلى فئة
سانديرو sandero تبدأ من 226000 حتى 252000 لأعلى فئة
ستيب واي stepway بسعر 256000
اسعار رينو ميجان 2019
ميجان megane تبدأ من 293000 حتى 430000 لأعلى فئة
كابشر captur تبدأ من 337000 حتى 367000 لأعلى فئة
كادجار kadjar تبدأ من 394000 حتى 465000 لأعلى فئة

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